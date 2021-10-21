В Челябинске водитель иномарки сбил 8‑летнего велосипедиста и скрылся

За сутки на дорогах города пострадали три пешехода

Напротив дома 17 по улице Доватора водитель «Мерседеса» сбил 8-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 21 октября, сообщили в УГИБДД по Челябинску. Ребенок пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель иномарки не стал вызывать скорую помощь и сотрудников ГИБДД, а решил скрыться с места происшествия. Школьнику понадобилась помощь врачей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска, автомобиль и личность водителя установлены. В мировом суде примут решение о наказании за оставление места ДТП», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Накануне, 20 октября, на улице Станция Чурилово 48-летний водитель «Шкоды» сбил 34-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Утром напротив дома № 28 по улице Володарского столкнулись «Ауди» и «Киа», после чего второй автомобиль изменил направление движения и сбил 31-летнего мужчину. Пешеход получил травмы.

Напротив дома № 65 по улице Артиллерийской 60-летний водитель «Лады Гранта» сбил 25-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал наш сайт, на улице Карла Либкнехта в Кыштыме неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся.