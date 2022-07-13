В Челябинске водитель иномарки сбил 10‑летнего велосипедиста на «зебре»

За сутки в городе произошло три ДТП, где пострадали несовершеннолетние

В Челябинске вечером 12 июля произошло три ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. Травмы получили восьмилетний и 17-летний пешеходы, а также 10-летний велосипедист, сообщили в Госавтоинспекции.

В 16:30 во дворе дома 22 по улице Овчинникова водитель «Киа-Рио» сбил восьмилетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево.

В 18:20 на улице водитель «Форда-Фокус» совершил наезд на 17-летнего подростка, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

В 19:10 в районе дома 7 по улице Энергетиков водитель «Киа-Сид» совершил наезд на 10-летнего велосипедиста, переезжавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Бесконтрольное нахождение ребенка вблизи дороги — одна из причин ДТП. Объясните ребенку правила безопасного использования велосипедом, самокатом! Движение на велосипеде по дороге разрешено только детям старше 14 лет при условии соблюдения правил и ограничений. Переходить проезжую часть необходимо пешком», — напомнили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Напомним, днем 11 июля в Челябинске ВАЗ сбил 10-летнего ребенка на самокате, который выехал на проезжую часть.

Ранее в городе в ДТП пострадали два несовершеннолетних велосипедиста.