В Челябинске водитель иномарки сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе

Мальчика госпитализировали

Днем 11 декабря в Челябинске водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. По данным пресс-службы городской ГИБДД, ребенка госпитализировали с травмами.

Авария произошла в 12:53 напротив дома № 54а по улице Шершневской. Юный челябинец, переходя дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, попал под колеса автомобиля «Хендай Н1». В результате ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

«В момент происшествия несовершеннолетний находился один, без сопровождения взрослых, шел с остановки общественного транспорта в гости к родственникам»,— уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Напомним, днем 10 декабря водитель «Лады» сбила подростка, переходившего дорогу по «зебре». 15-летнего школьника также госпитализировали с травмами.