В Челябинске водитель иномарки сбил 10-летнего мальчика на самокате

Ребенка госпитализировали с травмами

Во дворе дома по проспекту Победы 30-летний водитель сбил мальчика, двигавшегося на самокате. Ребенок получил травмы и был госпитализирован. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне вечером, 15 июня. Водитель «Рено Логан» во дворе напротив дома № 304 по проспекту Победы наехал на 10-летнего мальчика. Ребенок ехал на самокате. В результате происшествия школьник получил травмы и был доставлен в медучреждение.

В этот же день напротив дома № 10 по проспекту Победы водитель электросамоката сбил 26-летнюю женщину. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

«Водитель мощного электросамоката не имел прав на управление транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинцам не хватает развитой инфраструктуры для комфортного использования электросамокатов. Основатели сервисов аренды и экономисты полагают, что с разделением потоков транспортных развязок, появлением велопоручней и парковок электросамокаты в будущем решат проблемы пробок, загазованности и ДТП на дорогах. А своевременная уборка снега на тротуарах и в пешеходных зонах позволит наслаждаться поездкой круглый год. Пока что в России, за исключением Краснодарского края, сервисы аренды популярны с апреля и максимум до ноября.