В Челябинске водитель иномарки пострадала после ДТП с двумя маршрутками

ГИБДД проводит проверку

Напротив дома № 154 по проспекту Победы в Челябинске столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль. Водитель иномарки получила травмы. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу.

Авария случилась накануне вечером, 15 июля. 40-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, наехал на бордюр, затем столкнулся с автомобилем «Пежо», следовавшим по маршруту № 86. После этого маршрутка врезалась в попутную «Киа», за рулем которой находилась 33-летняя женщина. В результате ДТП она получила травмы.

ГИБДД проводит детальную проверку по факту происшествия.