В Челябинске водитель иномарки наехал на лежащего мужчину

Пострадавший скончался в больнице

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Прокуратура Челябинска поставила на контроль ход проверки по факту смертельного наезда на мужчину, лежащего на проезжей части. Об этом сегодня, 14 мая, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Авария случилась 13 мая возле дома 23б по улице Российской в Челябинске. 56-летний водитель «Дэу Нексия» наехал на мужчину, который лежал на проезжей части. 43-летний челябинец получил травмы и позже скончался в больнице.

Городская прокуратура передала в следственные органы материалы проверки по факту причинения смерти человеку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, челябинская прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела о смертельном наезде грузовика на пенсионерку.