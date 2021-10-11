В Челябинске водитель Infinity сбил 17-летнего парня и скрылся

Пострадавший получил тяжелые травмы

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Напротив дома № 116/6 на улице Бейвеля водитель иномарки сбил 17-летнего молодого человека и покинул место ДТП. Об этом сегодня, 11 октября, Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась накануне в 20:50. По предварительным данным, водитель Infinity не справился с управлением, съехал за пределы проезжей части и врезался в дорожный знак.

После этого мужчина продолжил движение и сбил парня, стоящего на остановке. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Сам водитель никак не помог потерпевшему, более того — скрылся с места происшествия, оставив авто.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Госавтоинспекции, личность водителя, который может быть причастен к ДТП, установлена. Приняты меры к его задержанию с целью привлечения его к ответственности», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, в Кыштыме на улице Карла Либкнехта неизвестный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся.