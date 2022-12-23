В Челябинске водитель Hyundai врезалась в столб после ДТП

Электроопора упала на проезжающую «Газель»

Сегодня, 23 декабря, рядом с домом 54 по улице Шершневской в Челябинске столкнулись SKODA YETI и Hyundai Creta. После ДТП корейский автомобиль влетел в электроопору. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по городу.

Авария случилась в 8:30. За рулем SKODA находился 41-летний мужчина, Hyundai управляла 44-летняя женщина.

«От удара авто электроопора сломалась и упала на проезжающую „Газель“ под управлением 31-летнего мужчины. В аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения», — рассказали в Госавтоинспекции.

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