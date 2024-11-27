В Челябинске водитель Honda врезался в автобус на встречке

Мужчина получил травмы

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Сегодня, 27 ноября, рядом с домом № 245 на улице Татищева 39-летний водитель Honda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом под управлением 48-летнего мужчины. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

«Водитель легковушки получил травмы, понадобилась медицинская помощь. Не нарушайте скоростной режим и держите дистанцию между транспортными средствами, не отвлекайтесь на гаджеты. Будьте внимательны при перестроении и повороте, учитывайте погодные условия», — напомнили в Госавтоинспекции.

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