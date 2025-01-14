В Челябинске водитель Honda пострадал в ДТП с Mercedes

У парня за рулем японского авто не оказалось прав

Сегодня, 14 января, рядом с домом № 30 по Университетской набережной столкнулись Honda под управлением 18-летнего водителя и Mercedes, за рулем которого находился 38-летний мужчина, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

«Сотрудниками Госавтоинспекции в настоящий момент принимаются меры по обеспечению беспрепятственного проезда авто. После того, как будут зафиксированы следы ДТП, проезжая часть будет освобождена», — рассказали в ГАИ.

Водителей просят искать альтернативные пути объезда.

Выяснилось, что у водителя Honda не было прав управления авто. Парня привлекли к административной ответственности, ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. После оформления аварии автомобиль отправят на штраф-стоянку.