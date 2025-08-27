В Челябинске водитель грузовика выплатил 6 млн рублей за погибших в аварии

Резонансная авария произошла на улице Блюхера два года назад

Судебные приставы взыскали шесть миллионов рублей в пользу потерпевших во время резонансного ДТП, которое произошло в центре Челябинска летом 2023 года, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Напомним, водитель грузовика Howo, двигаясь в левой полосе улицы Блюхера, где движение грузовиков запрещено, проявил преступную неосторожность и наехал на идущий впереди легковой автомобиль Lifan215800. От удара Lifan столкнулся со стоящим перед ним автомобилем ВАЗ-11183, а тот выехал на встречную полосу и протаранил Toyota Fortuner.

«В Lifan ехала семья: супруги, молодой человек (23-летний сын главы семьи от первого брака) и девочка-подросток (совместная дочь супругов). В результате удара женщина и молодой человек погибли, мужчине был причинен легкий вред здоровью, девочке — тяжкий, сейчас ребенок нуждается в постоянной реабилитации», — рассказывают в пресс-службе.

Виновника ДТП приговорили к трем годам колонии-поселения, на такой же срок ему запретили садиться за руль. Кроме того, суд постановил взыскать с водителя грузовика 6,7 миллиона рублей компенсации морального вреда потерпевшим. Пока шло расследование, мужчина перечислил семье 530 тысяч рублей на реабилитацию пострадавшей девочки. Суд учел это обстоятельство и назначил к взысканию 6 миллионов 170 тысяч рублей.

Взыскателей было пять: выжившие мужчина и его девочка, сестра и мать погибшей женщины, а также мать погибшего молодого человека.

Денежные средства частично взыскивались с зарплаты водителя в колонии. Также выплатить долг ему помогали родные. Окончательно расплатиться мужчина смог только в августе 2025 года. Судебным приставам осталось взыскать исполнительский сбор в размере 432 тысяч рублей.