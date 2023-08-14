В Челябинске водитель грузовика пойдет под суд за смертельный наезд на пешехода

Мужчина переходил дорогу на зеленый сигнал светофора

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело 56-летнего жителя Нижегородской области. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом сегодня, 14 августа, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 29 марта обвиняемый за рулем фуры Mercedes сбил 64-летнего мужчину на перекресте проспекта Ленина и улицы 40-летия Октября. Потерпевший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора и был вынужден обойти кабину автопоезда вне пределов пешеходного перехода. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

«В ходе расследования потерпевшей стороной заявлен гражданский иск к обвиняемому и работодателю ООО „ЕманТрансАвто“ на сумму 10 млн рублей», — сообщили в региональной прокуратуре.

На имущество обвиняемого наложен арест.