В Челябинске водитель «Газели» врезался в троллейбус после ДТП с BMW

Есть пострадавшие

Сегодня, 26 февраля, рядом с домом № 67 на проспекте Ленина 57-летний водитель BMW столкнулся с «Газелью» под управлением 62-летнего мужчины, после этого второй автомобиль врезался в троллейбус, за рулем которого находился 22-летний парень. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

«Травмы получили водители BMW и „Газели“», — уточнили в ГАИ.

Госавтоинспекция Челябинска призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Обратите пристальное внимание на сигналы светофора, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим. Не отвлекайтесь на гаджеты, будьте внимательны и осторожны на дороге.

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