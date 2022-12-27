В Челябинске водитель фуры насмерть сбил пешехода

Мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу

Рядом с домом № 1а на улице Северный Луч 61-летний водитель автомобиля Foton сбил 33-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщили в ГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне вечером, 26 декабря. Мужчина переходил дорогу слева направо по ходу движения. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь, однако пешеход скончался до приезда медиков.

«Необходимо соблюдать повышенную осторожность на проезжей части, не превышать скоростной режим и использовать ближний свет фар вне зависимости от времени суток», — напомнили в Госавтоинспекции.