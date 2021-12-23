В Челябинске водитель электросамоката пойдет под суд за наезд на ребенка

Пятилетний мальчик получил травму головы

Прокуратура Ленинского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего местного жителя. Он пойдет под суд за нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП случилось 13 августа рядом с домом № 6 по улице Гагарина. Обвиняемый, управляя личным электросамокатом, сбил пятилетнего мальчика. Ребенок получил тупую травму головы.

«После наезда на ребенка его отец пытался удержать водителя самоката на месте происшествия, однако последний вырвался и с места преступления скрылся. Личность обвиняемого была установлена сотрудниками уголовного розыска, он был задержан в октябре», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ («Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Уголовное дело направлено мировому судье. Родители ребенка предъявляют иск на возмещение расходов на лечение и компенсацию морального вреда в размере 225 тысяч рублей.

В уходящем году в Челябинске возрос интерес горожан к относительно новому для нашего региона виду транспорта — электросамокатам. Помимо несомненного плюса в виде экологичности, эти средства передвижения, а точнее, их владельцы и арендаторы, становятся виновниками и жертвами аварий.

