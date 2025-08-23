В Челябинске водитель Chevrolet сбил курьера-велосипедиста

Пострадавшего госпитализировали

Сегодня, 23 августа, днем в Тракторозаводском районе Челябинска курьер одной из служб доставок, передвигаясь на велосипеде, попал под колеса иномарки, сообщили в городской ГАИ.

Авария произошла на улице Первой Пятилетки в районе дома № 14/1. Предварительно, 41-летний велосипедист выехал на дорогу, нарушив ПДД. 25-летний водитель Chevrolet не успел затормозить и сбил его. В результате водитель двухколесного транспорта получил травмы, его увезли в больницу.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.