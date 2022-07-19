В Челябинске водитель Chevrolet сбил 13‑летнего велосипедиста

Школьник получил травмы

Рядом с домом № 77 по улице Новороссийской 63-летний водитель Chevrolet сбил 13-летнего велосипедиста на регулируемом перекрестке. Подросток пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в ГИБДД Челябинска.

ДТП случилось накануне днем, школьник получил телесные повреждения.

В поселке Строителей под Миассом накануне 9-летний ребенок на самокате попал под колеса «Газели». Мальчик получил травмы.

В Госавтоинспекции напоминают велосипедистам, что пересекать проезжую часть необходимо пешком.