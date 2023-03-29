В Челябинске водитель большегруза насмерть сбил пешехода

Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте

В Челябинске в районе дома по улице Ленина, 12 большегруз «Мерседес» наехал на пешехода. Мужчина от полученных травм скончался в карете скорой помощи, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

ДТП произошло в Челябинске около 17 часов вечера. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля.

В Госавтоинспекции напоминают о том, что о передвигаться можно только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности. Также пешеходам нужно обзавестись светоотражающими элементами.