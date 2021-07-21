В Челябинске водитель BMW выехал на пешеходную зону из-за плохого самочувствия

Мужчина был трезв

Сегодня, 21 июля, на пересечении улицы Лесопарковой и проспекта Ленина водитель BMW выехал на пешеходную зону возле ЮУрГУ. Мужчине стало плохо за рулем. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

Ранее о происшествии нам сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчина стучал в стекло и подавал сигнал о плохом самочувствии, после чего резко выехал на тротуар и снес лавочку.

По данным городской ГИБДД, водитель был трезв.

«Ему стало плохо за рулем, резкого выезда на пешеходную зону не было. Никто не пострадал», — рассказали в Госавтоинспекции.