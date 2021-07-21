В Челябинске водитель БМВ заехал на пешеходную зону возле ЮУрГУ

Предположительно, он находится в состоянии опьянения

Сегодня, 21 июля, водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и с дороги влетел прямо в пешеходную зону возле Южно-Уральского госуниверситета. Машина снесла лавочку. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы. По данным свидетелей ДТП, сотрудники ДПС никак не могут вызволить водителя из автомобиля: мужчина не идет на контакт и не разговаривает с полицейскими.

«Ему, возможно, стало плохо на дороге. Я увидел, как он постучал в стекло и тут же вылетел с проезжей части на пешеходную. Повредил лавочку. Людей, к счастью, не задел», — рассказал один из очевидцев.

Пресс-служба городской Госавтоинспекции предоставит комментарии позже. На месте работают сотрудники скорой помощи.