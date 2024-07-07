В Челябинске водитель автомобиля «Хендай» сбил велосипедиста

Пострадавшему потребовалась помощь медиков

В минувшую субботу, 6 июля, в Челябинске в микрорайоне Чурилово произошла авария с участием автомобиля «Хендай» и велосипедиста, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Велосипедист пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Трашутина, когда вдруг на него наехал автомобиль «Хендай». В результате водитель двухколесного транспорта получил травмы, его доставили в больницу.

Все обстоятельства выясняются.

В минувшую пятницу авария на зебре произошла на улице Дзержинского. Там водитель автомобиля «Пежо» наехал на коляску, в которой находились двое детей. Малышей с травмами также доставили в медучреждение.