В Челябинске водитель автобуса вышел в рейс, употребив наркотики

Мужчину привлекли к административной ответственности

Сотрудники Госавтоинспекции остановили пассажирский автобус ЛиАЗ для проверки документов водителя и выявили у мужчины за рулем признаки опьянения. Экспертиза показала, что водитель употребил наркотики. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

В отношении 35-летнего водителя составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Мужчине грозит лишение водительского удостоверения сроком до двух лет и штраф.

Водителя автобуса поставили на наркологический учет.