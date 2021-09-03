В Челябинске водитель автобуса выкинул пассажира из салона

Пострадавший отказывался платить за проезд из-за отсутствия маски у кондуктора

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Водитель автобуса № 64 выкинул пассажира из автобуса за отказ оплачивать проезд. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, мужчина сделал замечание кондуктору за отсутствие маски и отказался оплачивать проезд. В ответ женщина нахамила пассажиру, а водитель просто вышвырнул его на улицу.

«Пострадавший хотел сделать фотографию автобуса, в этот момент водитель налетел на него и начал избивать. По счастливой случайности пассажир не ударился ни обо что головой, иначе последствия были бы плачевными», — рассказали челябинцы, ставшие свидетелями ЧП.

Также горожане отметили, что мужчина готов был оплатить проезд, если бы кондуктор надела маску.