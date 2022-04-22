В Челябинске водитель авто сбил пенсионерку

Женщина получила травмы

Сегодня утром, 22 апреля, во дворе дома № 41 по улице Цвиллинга в Челябинске 75-летний водитель «Киа» сбил женщину. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по городу.

В результате ДТП 87-летняя женщина получила травмы.

В преддверии выходных дней Госавтоинспекция напоминает о правилах поведения пешеходов на дороге.

«С наступлением теплых дней дети начали массово выходить на прогулки. Чаще всего они гуляют самостоятельно, и многие родители не уделяют должного внимания поведению своих детей на дорогах города. Сотрудники ГИБДД просят челябинцев разъяснить детям правила дорожного движения и не оставлять несовершеннолетних без присмотра. Также Госавтоинспекция напоминает, что использование защитной экипировки значительно снижает тяжесть и характер травм пострадавших. А использование световозвращающих элементов на одежде пешеходов позволяет водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток и предотвратить дорожную трагедию»,— рассказали в ГИБДД города.