Сегодня, 17 января, рано утром на Бродокалмакском тракте 50-летний водитель «Рено» насмерть сбил пешехода. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в УГИБДД по городу.
«64-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части, видимости и обеспечивать водителю контроль за движением машины», — рассказали в городской ГИБДД.