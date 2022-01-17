В Челябинске водитель авто насмерть сбил пешехода

Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу

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Сегодня, 17 января, рано утром на Бродокалмакском тракте 50-летний водитель «Рено» насмерть сбил пешехода. Об этом Первому областному информагентству сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в УГИБДД по городу.

«64-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Скорость движения должна соответствовать погодным условиям, состоянию проезжей части, видимости и обеспечивать водителю контроль за движением машины», — рассказали в городской ГИБДД.