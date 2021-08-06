На северо-западе Челябинска из‑под земли забил фонтан высотой в 10 этажей

Во время ремонта дороги подрядчик повредил пожарный гидрант

В Челябинске в микрорайоне Тополиная Аллея произошла коммунальная авария. Во время земляных работ был поврежден пожарный гидрант. Столб воды понялся на десятки метров вверх. Службы устраняют повреждения, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

На перекрестке улиц Макеева и 250-летия Челябинска днем 6 августа из-за порыва на пожарном гидранте над проезжей частью поднялся настоящий фонтан. По словам очевидцев, напор воды бил высотой с 10-этажный дом. Некоторые автомобилисты использовали возможность и окатили водой своих железных коней. Бесплатной мойкой назвали горожане бьющий на дорогу фонтан и поделились своими видео в соцсетях.

По данным пресс-службы городской мэрии, в настоящее время подача воды в гидрант прекращена. Ведется устранение повреждения.

«В жилых домах и административных зданиях отключений воды в связи с этим инцидентом нет», — прокомментировали в пресс-службе администрации города.

На месте работают аварийные бригады МУП «ПОВВ».