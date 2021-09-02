В Челябинске во время пожара в многоквартирном доме эвакуировали 16 человек

Специалисты МЧС работали по повышенному номеру сложности тушения

Сегодня, 2 сентября, на третьем этаже многоквартирного дома по улице Молодогвардейцев вспыхнул пожар. Специалисты МЧС эвакуировали на улицу 16 человек, восемь из которых — дети. Об этом сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Ранее наш сайт сообщал о возгорании в многоквартирном доме. По уточненной информации, пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на третьем этаже. На место прибыли подразделения МЧС, они работали по повышенному номеру 1-БИС.

«Из опасной зоны по лестничным маршам с помощью спасательных комплектов было эвакуировано 6 человек, в том числе три ребенка. По автолестнице спасено 10 человек, в том числе пять детей», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Причину пожара устанавливают сотрудники отдела дознания. Огонь ликвидирован. Пострадавших нет.