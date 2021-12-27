В Челябинске во время любительского матча по футболу скончался игрок

У 45-летнего игрока команды «Челябинские тигры» Алексея Глушкова оторвался тромб

В субботу, 25 декабря, во время любительского матча по футболу скончался игрок команды «Челябинские тигры» Алексей Глушков. Об этом сообщает Агентство чрезвычайных новостей.



Алексей, по комментариям очевидцев, отыграл на поле несколько минут, после чего игроку стало плохо. Доктора рядом не оказалось, и 45-летнего футболиста-любителя товарищи по команде пытались реанимировать на месте.

Инцидент подтвердили в Управлении по физической культуре и спорту г. Челябинска. Там же сообщили и причину смерти.