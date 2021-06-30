В Челябинске во время движения загорелась маршрутка

Пассажиры успели выйти из салона

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Сегодня, 30 июня, в Курчатовском районе Челябинска во время движения загорелась маршрутка. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Вызов поступил в чрезвычайное ведомство в 16:26. На место происшествия — Комсомольский проспект — выехала одна единица техники и четыре человека личного состава МЧС.

«Пламя быстро было ликвидировано. Пострадавших нет. Все пассажиры успели эвакуироваться из салона», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Причины возгорания устанавливаются.