Сегодня, 30 июня, в Курчатовском районе Челябинска во время движения загорелась маршрутка. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Вызов поступил в чрезвычайное ведомство в 16:26. На место происшествия — Комсомольский проспект — выехала одна единица техники и четыре человека личного состава МЧС.
«Пламя быстро было ликвидировано. Пострадавших нет. Все пассажиры успели эвакуироваться из салона», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Причины возгорания устанавливаются.