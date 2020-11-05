В Челябинске во время ДТП пострадала пожилая женщина

Пенсионерку с травмами госпитализировали в медучреждение.

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Несколько дорожно-транспортных происшествий зафиксировали в Челябинске накануне, 4 ноября. В одной из аварий пострадала пожилая женщина, переходившая дорогу в неположенном месте. ДТП произошло в Металлургическом районе.

«В 14:00 часов напротив дома № 43 по улице Сталеваров водитель автомобиля „Черри Тиго“, мужчина 1944 года рождения, совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую дорогу в неустановленном месте», — прокомментировали ситуацию в группе отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

86-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Еще одна авария произошла в Курчатовском районе Челябинска.

«В 13:45 часов напротив дома № 7 по улице Молодогвардейцев 38-летний водитель автомобиля „Мазда“ на территории парковки совершил наезд на пешехода. В результате ДТП травмы получил пешеход, 39-летняя женщина. После осмотра медиков ей было рекомендовано амбулаторное лечение», — отметили в группе отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

По факту происшествий проводятся административные расследования, выясняются обстоятельства аварий.