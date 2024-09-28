В Челябинске во дворе многоэтажки сбили пенсионерку

Женщина в больнице

Вечером 27 сентября в Челябинске на улице Комаровского во дворе дома № 9 автомобилист наехал на пенсионерку. В результате женщина получила травмы, ее доставили в больницу, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Очевидцы рассказали, что бабушка шла по проезжей части во дворе дома, а водитель «Тойоты» ехал задним ходом. Он не увидел пенсионерку и сбил ее.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила 85-летняя женщина-пешеход. Она доставлена в медицинское учреждение»,— уточнили в городской Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.