Двор и надворные постройки загорелись в частном секторе на улице Кавказской в Металлургическом районе Челябинска, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС по региону сегодня, 22 июня.
Сообщение о пожаре поступило накануне вечером.
«На место происшествия направили 5 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС. Пострадавших нет», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение установки и эксплуатации электрооборудования.