В Челябинске во дворе частного дома вспыхнул пожар

На месте работали 20 человек личного состава МЧС

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Двор и надворные постройки загорелись в частном секторе на улице Кавказской в Металлургическом районе Челябинска, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС по региону сегодня, 22 июня.

Сообщение о пожаре поступило накануне вечером.

«На место происшествия направили 5 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС. Пострадавших нет», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение установки и эксплуатации электрооборудования.