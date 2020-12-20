В Челябинске внук на протяжении двух лет избивал и морил голодом свою бабушку

Полиция возбудила административное дело в отношении мужчины

В Курчатовском районе Челябинска мужчина уже на протяжении двух лет избивает и морит голодом свою 63-летнюю бабушку. По словам соседки семьи Светланы Дворецковой, все началось после того, как дочь женщины посадили в тюрьму. Сейчас потерпевшая госпитализирована. Об этом сообщает издание Mash.

Раньше женщина была жизнерадостной, но как только в семье произошло несчастье, все изменилась. Но не из-за того, что дочь челябинки угодила в тюрьму, а потому, что ее внук начал распускать руки и морить женщину голодом. Полицию вызывали неоднократно, соседка потерпевшей говорила, что он избивает бабушку и не кормит ее, однако сама женщина уверяла правоохранителей, что синяки на ее теле потому, что она упала и ударилась об стол.

«Она боится идти домой, целыми днями на улице, поскольку боится внука. Он ее бил неоднократно. Она у меня ночевала несколько раз. Полиция приходит, я рассказываю, что внук ее избивает, ее спрашивают, а она отвечает, что ударилась об стол. Они так и пишут. С этого момента я решила взять шефство над ней. Носила ей продукты, следила, чтобы она все съедала при мне»,— рассказывает корреспонденту Mash Светлана Дворецкова.

Недавно соседка вновь вызвала участкового, но дверь внук не открыл. Пришлось ломать. Ворвавшись в квартиру, полицейские увидели избитую женщину. Вызвали скорую, ее госпитализировали. В больнице у потерпевшей обнаружили истощение, цирроз печени и черепно-мозговую травму. Ну и, конечно же, множество синяков.

«Меня в больнице спрашивают, давали ли ей хотя бы воду. Я отвечаю, что лично не видела, как она пьет. Внук говорит, что вода у нее стоит. Но врачам не интересно, что говорит внук. Про еду даже не спрашивают, и так все видно»,— продолжает Светлана Дворецкова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области «Первому областному» информагентству сообщили, что заявление зарегистрировано в полиции Курчатовского района. Возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Проводится необходимая проверка.