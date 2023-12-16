В Челябинске владельцы 17 квартир фиктивно прописали полсотни мигрантов

Все граждане стран СНГ сняты с миграционного учета

В Челябинске полицейские задержали владельцев 17 квартир, которые незаконно поставили на учет мигрантов. В каждой были фиктивно прописаны от двух до четырех граждан стран СНГ. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что мигранты платили владельцам квартир определенную сумму взамен на прописку. Но по факту иностранцы там не проживали. Всего в 17 квартирах было прописано свыше 50 граждан стран СНГ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в жилом помещении в России (статья 322.3 УК РФ). Все мигранты сняты с учета.