В Челябинске владельца кафе оштрафовали на 400 тысяч рублей за привлечение к работе иностранца

Мужчина был устроен кухонным работником

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Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области выявили владельца кафе, который нарушил требования установленной формы уведомления и устроил на работу гражданина ближнего зарубежья, сообщили в региональном полицейском главке.

Работодателя привлекли к административной ответственности. Калининский районный суд Челябинска назначил ему 400 тысяч рублей штрафа.

Информацию о незаконном привлечении мигрантов к труду необходимо сообщать по телефонам в Челябинске: 733-57-74, 733-57-83.