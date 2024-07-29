Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области выявили владельца кафе, который нарушил требования установленной формы уведомления и устроил на работу гражданина ближнего зарубежья, сообщили в региональном полицейском главке.
Работодателя привлекли к административной ответственности. Калининский районный суд Челябинска назначил ему 400 тысяч рублей штрафа.
Информацию о незаконном привлечении мигрантов к труду необходимо сообщать по телефонам в Челябинске: 733-57-74, 733-57-83.