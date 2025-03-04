В Челябинске владельца кафе оштрафовали на 125 тысяч рублей за трудоустройство мигранта без патента

Нарушение ранее было выявлено сотрудниками Управления по вопросам миграции в ходе рейда

Тракторозаводский районный суд Челябинска оштрафовал владельца кафе быстрого питания на 125 тысяч рублей за привлечение мигранта к работе на кухне труду по патенту, не соответствующему его профессии. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По второму материалу судом еще рассматривается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. Ему грозит штраф до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Работодатель нарушил требования постановления губернатора Челябинской области «Об установлении запрета на привлечение иностранцев по патенту по отдельным видам экономической деятельности».