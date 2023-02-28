В Челябинске владелец Range Rover уже год добивается компенсации от «Планеты Авто» за сломанный автомобиль

Николай Чигинцев сдал машину на ходу для текущего ремонта, но после обслуживания в сервисе она превратилась в груду металла

В апреле прошлого года Первое областное информагентство рассказывало историю 72-летнего челябинца Николая Чигинцева. Мужчина сдал свой 11-летний Land Rover на текущий ремонт по месту покупки — в дилерский центр «Планета Авто» на Братьев Кашириных, 137. Мастер, который осуществлял работу, выехал на машине клиента в город и в какой-то момент в авто застучал двигатель. Land Rover после этого перестал ездить. Прошел год. Автомобиль так и стоит в сервисном центре, а его владелец судится с дилером.

Сегодня, 28 февраля, корреспондент Первого областного информагентства побывала в «Планете Авто», желая выяснить у руководителя фирмы Андрея Кольцука, почему клиенту год назад предлагали другой автомобиль с доплатой, а потом все-таки отказались пойти навстречу клиенту.

Поговорить с руководителем приехал и сам Николай Чигинцев вместе с юристом.

«Иск рассматривает Центральный районный суд. Сейчас назначена судебная экспертиза авто. До этого были проведены две экспертизы. Первая, собственно, дилером. По ее результатам, причиной поломки авто стало нарушение условий эксплуатации. При этом машину Николай Чигинцев сдал на ходу, есть подтверждающие документы. Независимую экспертизу за свой счет заказал и мой клиент. Согласно заключению, поломка двигателя напрямую связана с действиями мастера. Кроме того, заявленные работы никак не предполагали проверки машины выездом в город», — считает юрист Дмитрий Петрашов.

Действительно, во всей этой истории пока непонятна именно эта деталь — имел ли право сотрудник сервиса выезжать в город на авто клиента. С одной стороны, в договоре, подписанном Николаем Чигинцевым, черным по белому написано: «Сотрудникам исполнителя разрешается управление автомобилем с целью проверки качества ремонта». С другой стороны, ни слова не сказано о том, что это будут дороги общего пользования, а не территория автосервиса.

Мы проследовали в административное здание дилерского центра, чтобы попросить разъяснений у Андрея Кольцука, однако на пороге его кабинета нам сказали, что тот на совещании.

— Вы для чего сюда пришли? Исковое заявление Николая Чигинцева рассматривает суд, — сказал встретивший нас представитель компании Сергей Шалдин.

— Почему клиент сдал вам рабочий автомобиль, а получил груду железа?

— С клиентом мы сейчас действуем в правовом поле. Была проведена экспертиза, которая доказывает отсутствие причинно-следственной связи между действиями сотрудников «Планеты Авто» и поломкой машины. 26 января суд назначил новую экспертизу, скоро ее проведут.

— Ваши клиенты в курсе, что сотрудники разъезжают по городу на их машинах?

— Да, в курсе.

— Почему Николай Александрович был не в курсе?

— Был в курсе, договор подписал.

— В договоре не сказано, что можно выезжать на дороги общего пользования. А как же доверенность? ОСАГО?

— Подпись в договоре и есть доверенность. У меня больше нет комментариев. Вы можете прийти в суд и все сами услышите, суд открыт, — сказал Сергей Шалдин и поспешил удалиться.

Помимо гражданского иска к «Планете Авто», Николай Чигинцев обращался и в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в отношении компании.

Заявление приняли, оно прошло несколько инстанций и было списано в номенклатурное. Все ответы УМВД по Челябинску есть в распоряжении редакции. Николай Чигинцев обратился в прокуратуру с заявлением о бездействии правоохранительных органов.