В Челябинске владелец Range Rover требует от автосервиса компенсацию ремонта из-за ошибки механика

Работник «Планеты авто» выехал на чужой машине в город

В Челябинске разгорается скандал с дилерским центром «Планета авто». 72-летний Николай Чигинцев в 2011 году приобрел там автомобиль Range Rover и уже более 10 лет обслуживает машину по месту покупки. 21 февраля мужчина сдал авто на очередные рекомендованные официальным дилером работы, а получил груду обездвиженного железа. Об этом челябинец рассказал Первому областному информагентству.

«Сдал автомобиль в сервис по адресу Братьев Кашириных, 137 в рабочем состоянии. Это подтверждается актом приемки машины. Составлен акт мастером-приемщиком Сергеем Шведским. Двигатель был заведен, в акте были зафиксированы уровни масла в двигателе, уровень охлаждающей и других жидкостей. Приемщик сам заехал на моей машине в автосервис. Никаких нареканий к работе двигателя у него не было, всё работало нормально. Документы на автомобиль, страховка, остались у меня, поскольку выезды на машине из автосервиса в мое отсутствие не планировались», — рассказал мужчина.

23 февраля клиенту позвонил мастер-приемщик и сообщил, что ремонт будет завершен к концу дня. Однако ближе к вечеру Сергей Шведский, по словам потерпевшего, позвонил еще раз и сказал, что решил покататься на машине Николая Чигинцева, чтобы проверить, как она себя ведет после выполненных работ.

«Сказать, что я был ошарашен — это ничего не сказать. Он сказал, что в районе улицы Молодогвардейцев у машины застучал двигатель, ему пришлось заглушить мотор. Мне предложили приехать и увести машину на эвакуаторе», — продолжил челябинец.

Недоумевая от происходящего, автовладелец ответил, что в таком состоянии машину забирать не станет. Мужчина так и не может понять, на каком основании без его ведома и согласия сотрудник «Планеты Авто» выехал из автосервиса в город, кто давал распоряжение, кто контролирует сотрудников и их действия.

«Примерно через два часа после случившегося я приехал в сервис, моя машина уже стояла там. — Мастер сказал, что ее отбуксировали с помощью троса. Я отказался забирать автомобиль, потому что отдавал его на ходу, а получил неисправным», — добавил пенсионер.

Мастер совместно с другими специалистами предположил, что в моторе провернуло вкладыши, но точно сказать, что случилось можно только после разбора мотора.

На вопрос о том, сколько будет стоить ремонт, мастер выдал водителю предварительный расчет на сумму 902 тысяч рублей. За чей счет будет производиться ремонт, мастер ответить не смог, предложил обратиться к руководителю автосалона.

«Встречу с руководством состоялась на следующий день. Сломанная машина осталась в сервисе без опломбировки. Пробег на машине показывал 119 362 км — больше, чем при сдаче в ремонт, что зафиксировано в документах», — подчеркнул Николай Чигинцев.

На следующий день при встрече с директором и юристом автосервиса хозяину Range Rover предложили либо выкупить его сломанный автомобиль за 1,2 млн рублей, либо обменять его на автомобиль с пробегом, находящейся в их салоне с доплатой.

«После демонстрации, в ходе которой меня заинтересовали два автомобиля, мне сказали, что необходимо время для подготовки конечного предложения и согласования его с руководством. Заверили, что к концу дня предложение будет у меня на электронной почте. Однако предложений от автосервиса так и не поступило. Вместо этого, когда я 25 февраля 2022 года снова обратился в автосервис, мне ответили, что предложений не будет, что мне необходимо подъехать в автосервис для опломбировки автомобиля. И это спустя два дня после поломки», — продолжил потерпевший.

Разбор автомобиля при участии эксперта показал, что в двигателе провернуло вкладыши. Причинно-следственную связь, по какой причине это произошло, еще предстоит выяснить эксперту.

«После последней замены масла машина прошла порядка 10 тыс. км, поэтому некачественное масло дало бы о себе знать гораздо раньше. У меня возникают подозрения, что все эти проволочки с задержкой переговоров с руководством салона, с простоем машины в салоне в течение нескольких суток после поломки, необходимы были лишь для того, чтобы скрыть действительную причину поломки. За это время работники сервиса могли, к примеру, заменить моторное масло на непригодное для моего автомобиля, а экспертиза потом придет к выводу, что это я ненадлежащем образом обслуживал свой автомобиль», — считает мужчина.

Руководитель автосервиса заверяет — двигатель не ремонтировался. Однако, по словам Николая Чигинцева, это не соответствует действительности: в перечень работ включены и замена прокладки крышки распределительного вала на двигателе, и замена сальника распределительного вала, и замена охлаждающей жидкости двигателя. Выполнение этих работ подразумевает частичную разборку двигателя.

Николай Чигинцев заявил в полицию с требованием возбудить уголовное дело о неправомерном завладении его автомобилем (копия заявления есть в распоряжении редакции).

Как ранее сообщал наш сайт, Седьмой кассационный суд отклонил жалобу дилерского центра «Гольфстрим» (входит в группу компаний «Планета авто») и оставил без изменения решение первых инстанций о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля «Фольксваген Таурег» в Челябинске. Челябинец Владимир Нестеров купил автомобиль 13 июня 2018 года в автоцентре «Гольфстрим». В гарантийный период в машине стали появляться недостатки в виде запотевания стекол и ощущения повышенной влажности в салоне. С автоцентра в пользу истца взыскано около 5 миллионов рублей, а также убытки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и расходы по оплате госпошлины на общую сумму порядка двух миллионов рублей.

«Для суда потребитель — незащищенная сторона, поэтому по делу с Нестеровым суд абсолютно не рассматривал производственный дефект. Истец представил всё на эмоциях. Предложите и Чигинцеву разыграть в суде спектакль и телевидение в суд пригласить», — так прокомментировал ситуацию руководитель ООО «Планета Авто» Андрей Кольцук.