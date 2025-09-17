В Челябинске вейп взорвался в кармане куртки подростка

Одежду парень нес в руках и не пострадал

В Челябинске в филиале детской поликлинике № 8 вейп взорвался в кармане куртки одного из юных посетителей. К счастью, подросток не пострадал: в момент ЧП он нес куртку в руках. Произошедшее запечатлела камера медучреждения, ролик выложил в своих соцсетях главврач поликлиники Антон Рыжий.

Врач подчеркнул, что вейпы не только способствуют развитию различных заболеваний, но и представляют серьезную физическую угрозу.

«Представьте, что девайс взрывается прямо у вас в руках, во рту или в кармане брюк. Ожоги, травмы лица и рук, потеря зрения — все это реальные риски, которым подвергаются любители вейпа каждый день»,— отметил он.

Кстати, в России предусмотрен штраф до 2 миллионов рублей за продажу детям вейпов и сигарет.