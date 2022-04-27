В Челябинске велосипедисту вынесли приговор за наезд на 8‑летнего школьника

Мальчик получил тяжелые травмы

Мировой судья участка № 4 Металлургического района Челябинска вынес приговор 30-летнему мужчине. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью 8-летнего ребенка (часть 1 статьи 268 УК РФ). Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП случилось 16 августа 2020 года.

«Обвиняемый на велосипеде двигался по тротуару сквера вдоль проезжей части и сбил школьника. Несовершеннолетний получил открытый перелом обеих костей правой голени со смещением, что считается тяжким вредом здоровью», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как ранее сообщал наш сайт, Кыштымский городской суд вынес приговор 64-летнему местному жителю, который 20 июля прошлого года насмерть сбил 7-летнего велосипедиста.