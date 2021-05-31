В Челябинске велосипедиста осудят за наезд на восьмилетнего ребенка

Уголовное дело направлено в суд

30-летнего велосипедиста осудят за наезд на восьмилетнего ребенка, который шел по тротуару. Пешеход получил открытый перелом обеих ног. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили, что уголовное дело направлено в суд.

«В августе 2020 года велосипедист ехал по тротуару вдоль проезжей части улицы Богдана Хмельницкого и наехал на восьмилетнего ребенка. Обвиняемый не выбрал безопасную скорость, не принял меры к снижению скорости, не спешился, причинил малолетнему ребенку открытый перелом обеих костей голени со смещением, что соответствует тяжкому вреду здоровью», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ («Нарушение участником движения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.