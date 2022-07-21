В Челябинске велосипедист сбил ребенка и скрылся

Инцидент произошел у памятника Столыпину

Вечером в среду, 20 июля, велосипедист наехал на ребенка. Как сообщили в ГИБДД Челябинска, мужчина сбил мальчика, 2020 года рождения, и уехал с места ДТП. Сейчас ищут очевидцев происшествия и велосипедиста.



Инцидент произошел в 18:00 у дома по адресу улица Кирова, 78 — это бывший кинотеатр «Родина», а сейчас зал органной музыки.

Мужчина был одет в черные штаны, черную футболку и кепку. На спине — черный рюкзак с белой надписью. Рост — около 180 см, худой, славянская внешность.

Если вы видели ДТП и можете сообщить детали, просят обращаться в дежурную часть ГИБДД по номеру телефона 728-60-10 или 728-60-11.