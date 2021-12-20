В Челябинске вечер понедельника отмечен пробками в 9 баллов

Традиционно стоят центр, проспекты Победы и Комсомольский

Вечер понедельника 20 декабря в Челябинске начинается с забитых магистралей: сервис «Яндекс. Пробки» на момент публикации материала оценивает затрудненность дорожного движения в девять баллов, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Пользователи сервиса шесть ДТП: на перекрестках проспекта Победы с улицами Артиллерийской и Горького; на Свердловском проспекте недалеко от пересечения с улицей Воровского; на улице Доватора между перекрестками с Блюхера и Воровского и на перекрестке Доватора — Шаумяна; и на Копейском шоссе севернее пересечения с улицей Енисейской.

Затруднено движение по проспекту Ленина в обе стороны из центра города, на участке улицы Труда в районе филармонии и театра оперы и балета, на участке Свердловского проспекта в сторону центра города от пересечения с Комсомольским и до Победы. Стоят улицы Цвиллинга (от Ленина до Труда), Шаумяна (от Воровского до Доватора), отдельные участки проспектов Комсомольского и Победы. Меньше всего пробок в Ленинском районе, сравнительно легко едут машины в Металлургическом и южной части Советского районов. Северо-запад города двигается тем быстрее, чем дальше автомобили от основных магистралей.

Напомним, накануне, 19 декабря, в Челябинске выпал обильный снег. Многие жители выразили недовольство качеством и оперативностью уборки сугробов: дорожная техника, по версии горожан, вышла на работу слишком поздно и в большинстве случаев просто сгребла снег к обочинам, создав препятствия для пешеходов. На некоторых улицах уборка продолжается до сих пор.