В Челябинске ВАЗ вылетел на трамвайные пути и перевернулся

Пострадала женщина

Сегодня, 28 апреля, на 2-й Павелецкой водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на трамвайные пути, после чего авто опрокинулось, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части оказали помощь пострадавшим в ДТП.

«Водитель отделался испугом, а пассажирка получила рваные раны и травмы. Спасатели СПЧ оперативно прибыли на место происшествия, оказали первую помощь пострадавшей и передали ее медикам. С помощью крана автомобиль поставили на колеса, движение трамваев восстановлено», — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске водитель ВАЗа погибла, выпав из машины на трамвайные рельсы.