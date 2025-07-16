В Челябинске ВАЗ въехал в стоящий грузовик, ранены водитель и пассажирка

Столкновение случилось на улице Молодогвардейцев утром 16 июля



«Девятка» залетела под грузовик Skania‑470 при перестроении рядом с перекрестком Молодогвардейцев — Братьев Кашириных в Челябинске, сообщили в городском ГАИ. Столкновение произошло в 8:50 утра 16 июля.

За рулем легковушки был 35‑летний мужчина. Рядом находилась 35‑летняя женщина-пассажир. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля. Водитель и находившийся впереди пассажир получили травмы, их увезли в больницу. Автомобили получили механические повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС и скорой помощи.

Полиция просит всех водителей быть внимательнее на дороге, не отвлекаться на телефоны и соблюдать скоростной режим.

Автор: Екатерина Распопова