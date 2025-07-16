«Девятка» залетела под грузовик Skania‑470 при перестроении рядом с перекрестком Молодогвардейцев — Братьев Кашириных в Челябинске, сообщили в городском ГАИ. Столкновение произошло в 8:50 утра 16 июля.
За рулем легковушки был 35‑летний мужчина. Рядом находилась 35‑летняя женщина-пассажир. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля. Водитель и находившийся впереди пассажир получили травмы, их увезли в больницу. Автомобили получили механические повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС и скорой помощи.
Полиция просит всех водителей быть внимательнее на дороге, не отвлекаться на телефоны и соблюдать скоростной режим.
Автор: Екатерина Распопова