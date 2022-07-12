В Челябинске ВАЗ сбил 10‑летнего ребенка на самокате

Мальчика госпитализировали с травмами

В Челябинске 10-летний мальчик попал под колеса отечественной легковушки. Школьника с травмами доставили в больницу. ДТП произошло днем 11 июля, сообщили в Госавтоинспекции.

«В 14 часов 59 минут 46-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, при движении в прямом направлении совершил наезд на пешехода (на самокате), пересекающего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинску.

В результате ДТП 10-летний мальчик получил травмы, его госпитализировали. Как рассказали сотрудники ГИБДД, в момент происшествия школьник был на прогулке, катался на самокате.

Родителям и детям напоминают: кататься на самокатах и велосипедах можно по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в парках, скверах, дворах и на специальных площадках. Переходить дорогу нужно без спешки, взяв транспорт в руки, по пешеходному переходу. Выезжать на самокатах и велосипедах на проезжую часть нельзя.

Нередко ДТП с самокатами заканчиваются трагедией. Особенно когда речь идет об электросамокатах. Так, 8 июля 21-летний житель Челябинска пересекал дорогу на красный сигнал светофора на двухколесном транспорте и попал в ДТП. Молодой человек скончался в больнице.