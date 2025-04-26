В Челябинске вандалы сорвали аварийный молоток в троллейбусе вместе с панелью

Тех, кто узнал хулиганов, просят сообщить диспетчерам

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В Челябинске группа подростков сорвала в одном из новых троллейбусов аварийный молоток вместе с декоративной панелью. Юные вандалы попали на камеру. Челябинцев просят сообщить в диспетчерскую, если они узнали ребят. Также руководство компании намерено обратиться в полицию, сообщили в телеграм-канале «Челябинский троллейбус».

Инцидент произошел поздно вечером 22 апреля на маршруте № 14. Группа молодых людей зашла на остановке «Педагогический колледж», и перед выходом на остановке «Красного Урала» один из парней сорвал молоток. Вместе с ним оторвалась декоративная панель довольно внушительного размера. К счастью, никто не пострадал.

Челябинцев просят посмотреть видео и помочь в поиске вандалов. Если кто-то узнает молодых людей, он может обратиться по телефону +7 (351) 210-08-64.

Команда «Челябинского троллейбуса» настоятельно рекомендует родителям поговорить со своими детьми и объяснить им, что аварийный молоток предназначен только для экстренных случаев, когда выход через двери невозможен.

Напомним, аналогичная ситуация произошла летом прошлого года. Тогда оторвавшаяся панель травмировала пассажирку.