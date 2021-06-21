В Ленинском районе Челябинска вандалы разгромили пять остановок

Мэрия намерена обратиться в полицию

За прошедшие выходные в Ленинском районе Челябинска вандалы разгромили пять остановочных комплексов. Об этом сегодня, 21 июня, сообщил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

За прошлую неделю подрядчики очистили от непрофессиональных граффити 98 остановок. Также на минувшей неделе в Челябинске установили два остановочных павильона на Трашутина — челябинцы возмутились отсутствием крыши и остекления — и «Первоозерной».

«К сожалению, вновь мы зафиксировали акты вандализма. Оказались разбиты пять остановок по Копейскому шоссе в Ленинском районе. Будем обращаться в полицию», — сказал Максим Куляшов.

В мэрии также озвучили план работ по очистке остановок и уходу за деревьями и кустарниками на понедельник, 21 июня, по следующим адресам: улица Героев Танкограда, проспект Комарова, улица Бажова, Бродокалмакский тракт, дорога в аэропорт. Планируется восстановление остановочного комплекса «Северо-Восточный», устройство газона возле здания МФЦ на улице Труда. Полив зеленых насаждений планируют на улице Академика Королева — центральная часть аллеи.