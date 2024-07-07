В Челябинске вандалы разгромили остановочный павильон

Неизвестные выбили стекло

В Челябинске в микрорайоне Чурилово неизвестные выбили стекло у остановочного комплекса. Фотографией в соцсетях поделились местные жители.

«Безобразие на 2-й Эльтонской. Сначала была небольшая дыра, а теперь стекло под ногами»,— написали автор и комментаторы в паблике микрорайона.

В пресс-службе администрации Челябинска нам сообщили о том, что неизвестные испортили остановочный павильон, расположенный на конечной.

«На место выезжали, все прибрали. Будем восстанавливать»,— уточнили в мэрии.

Мы направили запрос в ГУ МВД России по региону. Ответ опубликуем, как только он поступит в распоряжение редакции.

Ранее два юных челябинца попытались украсть аварийный молоток в новом троллейбусе. Оказалось, что он слишком крепко привязан к потолочной панели. В результате, когда один из подростков уже на выходе дернул за молоток, потолочная конструкция упала прямо на пассажирку. Подростков задержали, с ними провели беседу. Родителей хулиганов могут привлечь к ответственности.