В Челябинске вандалы испортили новогодние декорации

Мэрия просит сообщать о таких случаях в полицию

За две недели до Нового года вандалы атаковали праздничные декорации Челябинска. Буйные горожане уже испортили фигуры «веер» и «елочный шар». Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу. Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», — отметили в администрации Челябинска.

В прошлом году от рук вандалов пострадала елка на ЧМЗ и светодиодные фонари в Ленинском районе.