За две недели до Нового года вандалы атаковали праздничные декорации Челябинска. Буйные горожане уже испортили фигуры «веер» и «елочный шар». Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Призываем горожан бережно относиться к муниципальному имуществу. Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», — отметили в администрации Челябинска.
В прошлом году от рук вандалов пострадала елка на ЧМЗ и светодиодные фонари в Ленинском районе.